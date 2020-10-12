Украина: Первая лига

Наставник Николаева сумел выделиться среди всех своих коллег.

В шестом туре Первой лиги Николаев разбил Горняк-Спорт со счетом 6:1. Эта победа стала рекордной в противостоянии данных соперников. И она же принесла тренеру "корабеллов" Илье Близнюку звание лучшего в туре.

Работу Близнюка оценили по пяти критерием, в результате чего он получил 4,6 балла из пяти возможных.

Николаев набрал девять очков в пяти сыгранных матчах Первой лиги. С этим показателем команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Следующий матч Николаев проведет на выезде против Оболони 16 октября.