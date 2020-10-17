Украина: Первая лига

Состоялись матчи седьмого тура Первой лиги чемпионата Украины.

По итогам седьмого тура Черноморец смог убежать от преследователей уже на четыре очка, к лидирующей тройке подбираются Николаев, Верес и Агробизнес.

Черноморец вырвал волевую победу у Кремня в компенсированное время матча и оторвался от ближайших преследователей, хотя и сыграл на матч больше, чем все команды в первой половине турнирной таблице.

Не без труда отстоял ничью в поединке против Волыни Металлист 1925. Хозяева имели достаточно моментов, чтобы нанести харьковчанам первое в сезоне поражение, но матч так и завершился со счетом 0:0.

Занимающий третью строчку Горняк-Спорт встречался с непосредственным конкурентом, Агробизнесом. Поединок закончился мировой, и расстояние между командами в одно очко сохранилось.

Зато уверенная победа Вереса над тернопольской Нивой позволила «красно-черным» сравняться по очкам с Николаевом, не сумевшим обыграть Оболонь, и Агробизнесом.

Горняк-Спорт — Агробизнес 0:0

Верес — Нива Т 3:1

Голы: Гегедош, 5, 84, Петько, 65 — Кисленко, 54.

Волынь — Металлист 1925 0:0

Прикарпатье — ВПК Агро 0:1

Гол: Горбаченко, 67.

Авангард — Кристалл 2:1

Голы: Пограничный, 2, Сеницкий, 90+5 — Глывый, 90.

Удаление: Бородай, 36.

Оболонь — Николаев 1:1

Голы: Батальский, 48 — Яворский, 76.

Черноморец — Кремень 2:1

Голы: Ковбаса, 60, Бугай, 90+4 — Билоус, 31.