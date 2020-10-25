Защитник Черноморца Виктор Лиховидько получил свою награду — по результатам голосования был признан лучшим футболистом клуба в сентябре, сообщил официальный Инстаграм-аккаунт одесситов.

В борьбе за звание лучшего футболиста "моряков" в прошлом месяце Лиховидько обошел полузащитников Артура Авагимяна и Владислава Клименко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приз от «Favbet» Компания «Favbet», которая является партнером ФК «Черноморец», учредила призы для лучших футболистов команды «моряков» в каждом месяце. В сентябре по результатам голосования первые три позиции заняли Виктор ЛИХОВИДЬКО, Артур АВАГИМЯН и Владислав КЛИМЕНКО. Сегодня перед началом тренировки Виктору Лиховидько был вручен первый приз. ⚫️🔵 ° ° ° ° ° #черноморец #одесса #chernomorets #черноморецодесса #футбол

Публикация от FC Chernomorets Odessa (@chernomoretsfc)


Черноморец в стартовых восьми турах Первой лиги набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу. Металлист 1925 отстает на три очка, но имеет игру в запасе.

Следующий матч Черноморец сыграет против тернопольской Нивы 26 октября.