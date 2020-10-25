Украина: Первая лига

Награда наконец-то нашла своего героя.

Защитник Черноморца Виктор Лиховидько получил свою награду — по результатам голосования был признан лучшим футболистом клуба в сентябре, сообщил официальный Инстаграм-аккаунт одесситов.

В борьбе за звание лучшего футболиста "моряков" в прошлом месяце Лиховидько обошел полузащитников Артура Авагимяна и Владислава Клименко.



Черноморец в стартовых восьми турах Первой лиги набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу. Металлист 1925 отстает на три очка, но имеет игру в запасе.

Следующий матч Черноморец сыграет против тернопольской Нивы 26 октября.