Украина: Первая лига 25 октября 2020, 06:48 Лиховидько получил приз лучшему игроку Черноморца в сентябре Награда наконец-то нашла своего героя. Виктор Лиховидько. Черноморец 25 октября 2020, 06:48 Защитник Черноморца Виктор Лиховидько получил свою награду — по результатам голосования был признан лучшим футболистом клуба в сентябре, сообщил официальный Инстаграм-аккаунт одесситов. В борьбе за звание лучшего футболиста "моряков" в прошлом месяце Лиховидько обошел полузащитников Артура Авагимяна и Владислава Клименко. Посмотреть эту публикацию в Instagram Приз от «Favbet» Компания «Favbet», которая является партнером ФК «Черноморец», учредила призы для лучших футболистов команды «моряков» в каждом месяце. В сентябре по результатам голосования первые три позиции заняли Виктор ЛИХОВИДЬКО, Артур АВАГИМЯН и Владислав КЛИМЕНКО. Сегодня перед началом тренировки Виктору Лиховидько был вручен первый приз. ⚫️🔵 ° ° ° ° ° #черноморец #одесса #chernomorets #черноморецодесса #футбол Публикация от FC Chernomorets Odessa (@chernomoretsfc) 24 Окт 2020 в 3:16 PDT Черноморец в стартовых восьми турах Первой лиги набрал 18 очков и возглавляет турнирную таблицу. Металлист 1925 отстает на три очка, но имеет игру в запасе. Следующий матч Черноморец сыграет против тернопольской Нивы 26 октября. Люди Виктор Лиховидько Команды Черноморец Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте