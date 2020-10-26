Украина: Первая лига

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Украины в Первой лиге.

В девятом туре Первой лиги произошли изменения в лидирующей тройке команд.

Горняк-Спорт принимал Металлист 1925 и, забив гостям три безответных мяча, вытеснил их со второго места, на которое поднялся сам.

Вплотную к первой тройке подобрался Верес, обыгравший Агробизнес. "Красно-черные" отстают от Горняка-порт на 3 очка и на 1 очко от Металлиста 1925, но имеют игру в запасе.

Николаев сумел на выезде минимально обыграть Прикарпатье, а Кремень одолел дома ВПК-Агро.

Горняк-Спорт — Металлист 1925 3:0

Голы: Козыренко, 23, 51, 83.

Верес — Агробизнес 2:0

Голы: Шестаков, 22, 33.

Прикарпатье — Николаев 0:1

Гол: Кулинич, 55.

Кремень — ВПК-Агро 2:0

Гол: Геловани, 70, Сорокин, 90+2.