Состоялись матчи девятого тура чемпионата Украины в Первой лиге.
Фото ФК Металлист 1925
26 октября 2020, 16:56
В девятом туре Первой лиги произошли изменения в лидирующей тройке команд.
Горняк-Спорт принимал Металлист 1925 и, забив гостям три безответных мяча, вытеснил их со второго места, на которое поднялся сам.
Вплотную к первой тройке подобрался Верес, обыгравший Агробизнес. "Красно-черные" отстают от Горняка-порт на 3 очка и на 1 очко от Металлиста 1925, но имеют игру в запасе.
Николаев сумел на выезде минимально обыграть Прикарпатье, а Кремень одолел дома ВПК-Агро.
Горняк-Спорт — Металлист 1925 3:0
Голы: Козыренко, 23, 51, 83.
Верес — Агробизнес 2:0
Голы: Шестаков, 22, 33.
Прикарпатье — Николаев 0:1
Гол: Кулинич, 55.
Кремень — ВПК-Агро 2:0
Гол: Геловани, 70, Сорокин, 90+2.