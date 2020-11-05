Вашему вниманию результаты матчей 11-го тура второго по силе дивизиона Украины.
Верес - Металлист 1925, фото ФК Верес Ровно
05 ноября 2020, 16:31
В Первой лиге состоялись матчи 11-го тура, среди которых были и весьма интересные противостояния команд из верхней части турнирной таблицы.
Так, Горняк-Спорт, занимающий вторую строчку, разгромно уступил Волыни со счетом 0:3. А Металлист 1925 сумел подняться на шестую позицию благодаря гостевой ничьей с Вересом, который расположился на третьем месте.
Представляем вашему вниманию результаты всей матчей 11-го тура Первой лиги Украины:
Верес — Металлист 1925 0:0
Горняк-Спорт — Волынь 0:3
Голы: Джемаль 6, 13, Протасов, 37
Авангард — Полесье 0:3
Голы: Понедельник, 55, Галенко, 58, Гавриленко, 75
Прикарпатье — Кристалл 1:1
Голы: Волошинович, 4 — Глывый, 41
ВПК-Агро — Нива Тернополь 1:0
Гол: Шмигельский, 21
Кремень — МФК Николаев 1:1
Голы: Мурашов, 90+3 — Сула 60 (пен)
Черноморец — Агробизнес (17:00; 05.11.2020)
Оболонь — Альянс (18:00; 05.11.2020)