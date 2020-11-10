Украина: Первая лига

Вашему вниманию результате матчей 12-го раунда.

В рамках 12-го тура Первой лиги Украины состоялись восемь матчей.

Краматорский Авангард дома разгромно уступил Горняку-Спорт. Хозяева продолжают оставаться в зоне вылета, а Горняк-Спорт поднялся на второе место.

Черноморец на выезде не оставил шансов херсонскому Кристалу. После матча Кристалл — последний в таблице, а Черноморец возглавляет ее.

Во встрече двух середняков турнира Полесья и тернопольской Нивы, сильнее оказались гости. Нива расположилась на девятом, Полесье осталось на восьмом месте.

Агробизнес (5 место), который будет бороться за попадание в УПЛ, оказался сильнее Кремня (12 место), а Николаев (6 место) не оставил шансов ВПК-Агро (13 место).

Верес (7 место) неожиданно потерял очки в выездной игре против Альянса (11 место), уступив в счете. Волынь (3 место) дома победила Оболонь (10 место), а Металлист 1925 (4 место) с минимальным счетом одолел Прикарпатье (14 место).

Авангард — Горняк-Спорт 0:3

Голы: Батюшин, 36,83, Мурза, 45

Кристал — Черноморец 0:4

Голы: Лиховидько, 2, Микицей, 69, Кожушко, 84, Граматик, 86

Полесье — Нива Т 0:1

Гол: Хруставка, 38

Агробизнес - Кремень 5:1

Голы: Романюк, 45, Груша, 46, Семенец, 63, Петров, 76, Черненко, 83 — Сорокин, 37

Альянс - Верес 2:1

Голы: Загинайлов, 52,86 — Пасич, 10

Волынь - Оболонь 2:1

Голы: Оринчак, 4, 90+3 — Майданевич, 87

ВПК-Агро — Николаев 0:4

Голы: Куксенко, 27, 59, Паламар, 74, 90

Металлист 1925 — Прикарпатье 1:0

Гол: Дерек, 4