Украина: Первая лига

Футболист уже тренируется с командой.

Представитель Первой лиги ровенский Верес пригласил на просмотр полузащитника из Кот-д'Ивуара Данни Экру. Об этом сообщает Twitter-аккаунт клуба.

21-летний футболист имеет опыт выступлений в молдавском Саксане, армянском Ноа и российском Тамбове, где играл до августа 2020 года.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 50 тысяч евро. Также по информации портала, агент футболиста — Дмитрий Селюк.