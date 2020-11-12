Футболист уже тренируется с командой.
Данни Экра, НК Верес
12 ноября 2020, 16:43
Представитель Первой лиги ровенский Верес пригласил на просмотр полузащитника из Кот-д'Ивуара Данни Экру. Об этом сообщает Twitter-аккаунт клуба.
21-летний футболист имеет опыт выступлений в молдавском Саксане, армянском Ноа и российском Тамбове, где играл до августа 2020 года.
Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает опорного полузащитника в 50 тысяч евро. Также по информации портала, агент футболиста — Дмитрий Селюк.