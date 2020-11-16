Украина: Первая лига

Футболист в стиле Куарежмы поразил ворота соперников.

В рамках 13-го тура Первой лиги одесский Черноморец дома обыграл харьковский Металлист 1925 (2:0).

Несмотря на красную карточку на 57-й минуте, одесситы не сбавили оборотов и открыли счет. Автор гола — Бугай. А на 74-й минуте полузащитник "моряков" Авагимян забил шикарный гол, который поставил точку в матче. После подачи с углового мяч отскочил к Артуру, а тот, в свою очередь, пробил с острого угла.

После данного поединка Черноморец занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги с 27-ю очками в активе. Для Авагимяна этот гол стал четвертым в текущем розыгрыше турнира.