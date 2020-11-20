Представляем вашему вниманию результаты поединков 14-го тура второго по силе дивизиона Украины.
футболисты Николаева, mfc.mk.ua/
20 ноября 2020, 14:59
Сегодня, 20 ноября, состоялись поединки 14-го тур второго по силе дивизиона Украины. Представляем вашему вниманию результаты этих матчей:
Авангард — Верес 1:2
Голы: Лобов, 74 — Шестаков, 60, 88
Кристалл — ВПК-Агро 1:2
Голы: Барский, 44 — Барский, 6 (в свои ворота), Будняк, 86
Агробизнес — Нива Тернополь 4:0
Голы: Семенец, 27, Романюк, 35, Черненко, 63 (с пенальти), Петров, 90+4
Горняк-Спорт — Оболонь 2:3
Голы: Семенив, 53, Батюшин, 81 — Покотылюк, 14, Щебетун, 86, 87
Полесье — Николаев 1:3
Голы: Галенко, 58 — Одарюк, 44, 16, Витенчук, 76
Металлист 1925 — Кремень 0:1
Гол: Сорокин, 64 (с пенальти)
Альянс — Черноморец 0:0