Украина: Первая лига

Активные фанаты команды провели персональную встречу с игроком.

Переход украинского полузащитника Алексея Лобова из ковалевского Колоса в Оболонь был встречен неоднозначной реакцией со стороны отдельных групп поклонников команды из Киевской области.

Данный резонанс связан с выступлением игрока на непрофессиональном уровне в командах с временно оккупированной районов Луганской области, где он проживал вместе родителями до момента выезда на подконтрольную территорию.

Ранее, Быков рассказал о том, что же заставило его играть в так называемом "чемпионате ЛНР".

На данный переход отреагировало официальное сообщество ультрас Оболони, разместив на своей странице в социальной сети Facebook соответствующее обращение.

"Накануне Нового года, 31 декабря, ребята из ультрас Оболони, вместе с игроками клуба, посетили Главный военный клинический госпиталь в Киеве. Благодаря клубу и игрокам, привезли немного полезного и вкусного под новый год. От клуба ездил наш атташе Александр Кравченко, Саша Батальский, Назар и новичок команды — Алексей Лобов.

Кстати о Лобове. Игрок, пока что, более известен тем, что в своей трудовой биографии имеет несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из "республик" на востоке Украины. Именно поэтому в прошлом году был скандал, когда его пытались подписать в Житомире.

Как мы относимся к этому факту? Отрицательно.

Но. Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко. Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде.

Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить — это то, что, родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать из оккупации. Оставшись, играл какое-то время в футбол, но при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске. Затем, были матчи за Студенческую сборную Украины (за что он уже имеет проблемы "там"), контракт с Колосом, аренда в Краматорск и др.

Можно, конечно, говорить, что многие в 17 лет уже шли на войну добровольцами, но давайте реально смотреть на вещи. Собственно, нашу инициативу с госпиталем с радостью поддержали, что в клубе, что сам Лобов.

Подытоживая. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за Оболонь. Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем игрой доказать все сказанное на тех встречах", — гласит заявление ультрас Оболони.

Ближайший официальный поединок "пивоваров" состоится 5 марта, когда команда сыграет домашнюю встречу против ВПК-Агро.