Украина: Первая лига

Артем Козлов был замешан в скандале по договорным матчам Олимпика.

Бывший защитник Олимпика Артем Козлов подписал контракт с Авангардом, сообщает пресс-служба краматорского клуба.

Детали сделки с 24-летним игроком не разглашаются. Игрок будет выступать под номером 13.

Напомним, что в ноябре 2018 года Козлов получил пожизненную дисквалификацию от УАФ по делу о договорных матчах с участием молодежных команд Олимпика. Летом 2019 года бан был сокращен до двух лет.

Также он подозревался в договорных матчах с участием клуба Сумы, за что получил год дисквалификации и два условно.

После 14 туров Авангард набрал всего лишь восемь очков и находится на 15-м месте в турнирной таблице Первой лиги.