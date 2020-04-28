Тем не менее, клуб все равно потеряет статус профессионального.
Дом футбола, фото УАФ
28 апреля 2020, 14:05
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела о договорных матчах с участием ФК Сумы.
По его результатам, клуб не смог отстоять статус профессионального и получил запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.
Кроме того, КДК пересмотрел сроки дисквалификации футболистов и тренерского штаба.
Пожизненную дисквалификацию получили:
Егор Луговой (дата рождения — 9 апреля 1995)
Олег Давыдов (29 марта 1982)
У всех наказание не изменилось.
Дисквалификацию на три года получили:
Тарас Дурай (31 июля 1984)
Сергей Гаращенков (16 мая 1990)
У всех изначально была пожизненная дисквалификация.
Дисквалификацию на 1 год получили:
Артем Штанько (6 сентября 1980)
Дмитрий Богачев (25 августа 1992)
У всех изначально была дисквалификация на 1 год плюс 3 года условно.
Дисквалификацию на 1 год условно с испытательным сроком 2 года получили:
Давид Кохия (22 апреля 1993)
Артем Козлов (10 февраля 1997)
Ираклий Циколия (26 мая 1987)
Владислав Шарай (25 мая 1997)
Ярослав Рафальский (16 июля 1992)
У всех изначально была дисквалификация на 1 год плюс 3 года условно.
На 6 месяцев плюс и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года:
Николай Вечурко (6 июня 1992)
Изначально была дисквалификация на 6 месяцев плюс 3 года условно.
Также пожизненную дисквалификацию от футбола получили президент клуба Ростислав Козарь. Александр Мартюк и Александр Севидов дисквалифицированы на 5 лет плюс 5 лет условно.
Ранее бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич рассказал, что договорные матчи в Украине имеют смертоносные масштабы.