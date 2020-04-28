Украина

Тем не менее, клуб все равно потеряет статус профессионального.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела о договорных матчах с участием ФК Сумы.

По его результатам, клуб не смог отстоять статус профессионального и получил запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.

Кроме того, КДК пересмотрел сроки дисквалификации футболистов и тренерского штаба.

Пожизненную дисквалификацию получили:

Егор Луговой (дата рождения — 9 апреля 1995)

Олег Давыдов (29 марта 1982)

У всех наказание не изменилось.

Дисквалификацию на три года получили:

Тарас Дурай (31 июля 1984)

Сергей Гаращенков (16 мая 1990)

У всех изначально была пожизненная дисквалификация.

Дисквалификацию на 1 год получили:

Артем Штанько (6 сентября 1980)

Дмитрий Богачев (25 августа 1992)

У всех изначально была дисквалификация на 1 год плюс 3 года условно.

Дисквалификацию на 1 год условно с испытательным сроком 2 года получили:

Давид Кохия (22 апреля 1993)

Артем Козлов (10 февраля 1997)

Ираклий Циколия (26 мая 1987)

Владислав Шарай (25 мая 1997)

Ярослав Рафальский (16 июля 1992)

У всех изначально была дисквалификация на 1 год плюс 3 года условно.

На 6 месяцев плюс и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года:

Николай Вечурко (6 июня 1992)

Изначально была дисквалификация на 6 месяцев плюс 3 года условно.

Также пожизненную дисквалификацию от футбола получили президент клуба Ростислав Козарь. Александр Мартюк и Александр Севидов дисквалифицированы на 5 лет плюс 5 лет условно.

Ранее бывший вице-президент Говерлы Александр Шуфрич рассказал, что договорные матчи в Украине имеют смертоносные масштабы.