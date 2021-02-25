Украина: Первая лига

Футболист Окжетпеса сыграл не по-футбольному.

Ровенский Верес в последнем матче на тренировочных сборах в Турции играл с казахстанским Окжетпесом.

На 29-й минуте произошел неприятный эпизод. Игрок Вереса, при счете 1:1, очень грубо сыграл в подкате, сбив при этом двух игроков казахстанской команды.

После этого началась массовая драка, зачинщиком которой оказались игроки Окжетпеса. Участниками стали даже запасные футболисты. Матч, к сожалению, так и не был доигран.

Эпизод с дракой можно смотреть на 30:52.

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