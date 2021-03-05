Полузащитник вернулся в одесский клуб.
Бека Вачиберадзе, фото Черноморец
05 марта 2021, 00:15
Черноморец подписал полузащитника Беку Вачиберадзе, сообщает официальный сайт одесского клуба.
Футболист грузинского происхождения будет выступать за "моряков" в футболке с 20-ым номером на спине.
Ранее Вачиберадзе выступал за Шахтер (U-19) и Шахтер-3, Бетис Б (Севилья, Испания), РФШ (Рига, Латвия), Ломмел (Бельгия).
В юношеских и молодежной сборных Украины провел 53 матча (14 голов).
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тысяч евро. Отметим, что Вачиберадзе был без команды с октября прошлого года.
Напомним, что ранее Черноморец назначил главный тренером своего бывшего футболиста - Алексея Антонова.