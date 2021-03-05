Украина: Первая лига

Полузащитник вернулся в одесский клуб.

Черноморец подписал полузащитника Беку Вачиберадзе, сообщает официальный сайт одесского клуба.

Футболист грузинского происхождения будет выступать за "моряков" в футболке с 20-ым номером на спине.

Ранее Вачиберадзе выступал за Шахтер (U-19) и Шахтер-3, Бетис Б (Севилья, Испания), РФШ (Рига, Латвия), Ломмел (Бельгия).

В юношеских и молодежной сборных Украины провел 53 матча (14 голов).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 тысяч евро. Отметим, что Вачиберадзе был без команды с октября прошлого года.

Напомним, что ранее Черноморец назначил главный тренером своего бывшего футболиста - Алексея Антонова.