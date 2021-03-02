Украина

Специалист стал полноценным наставником "моряков".

Алексей Антонов назначен главным тренером Черноморца, об этом сообщает официальный сайт одесского клуба.

Последние две недели 34-летний специалист руководил клубом в роли исполняющего обязанности главного тренера команды.

Ранее Антонов был помощником экс-тренера "моряков" Сергея Ковальца.

По итогу осенней части сезона одесская команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги и претендует на проход в высшую лигу.

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