Украина: Первая лига

Городской совет Тернополя выступил с соответствующим заявлением в честь памятной даты.

На очередной сессии Тернопольского городского совета, которая состоялась 5 марта, было принято решение о присвоении Тернопольскому городскому стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Данное событие было приурочено памятной дате по случаю 71-й годовщины от дня смерти Героя Украины, также награжденному Крестом "За боевые заслуги" и Крестом "За заслуги".

На сайте Тернопольского городского совета было опубликовано следующее сообщение по данному торжественному поводу: "В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича", — отметил городской голова Сергей Надал, — Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно — патриотические соревнования Кубок Шухевича.

С учетом мужества, несокрушимости в национально-освободительной борьбе, самопожертвования во имя украинского народа со стороны главнокомандующего Украинской Повстанческой Армии Романа Шухевича, депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу городского головы о присвоении стадиона названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича"".

Стоит напомнить, что данная арена является домашней для тернопольской Нивы, которая на данный момент на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Также, на этом стадионе в рамках полуфинального поединка текущего розыгрыша Кубка Украины встретятся волочиский Агробизнес и киевское Динамо, а позднее здесь же состоится и решающий поединок в битве за трофей.