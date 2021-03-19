Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги.

В поединке 17-го тура Первой лиги Украины Черноморец отправится в гости к неуступчивому Горняк-Спорту.

Следить за событиями поединка Горняк-Спорт — Черноморец вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 19-го марта, в 14:00 по киевскому времени:

После 15 игр в активе Черноморца 34 балла и он возглавляет турнирной таблицу Первой лиги, имея на игру больше Агробизнеса. У Горняка-Спорт 27 очков и 5-я строчка после 16 игр.

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