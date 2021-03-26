Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

В поединке 18-го тура Первой лиги Украины одесский Черноморец, лидирующий в турнирной таблице, сойдется в противостоянии с киевской Оболонью, которая идет на седьмой строчке и имеет шансы повыситься в классе по итогам текущего сезона.

Следить за событиями поединка Черноморец — Оболонь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26-го марта, в 17:00 по киевскому времени:

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