Украина: Первая лига

Завершились некоторые игры Первой лиги.

В рамках 18-го тура Первой лиги завершились еще семь матчей.

Николаев дома обыграл Альянс. Голы за хозяев забивали Одарюк и Кравченко. У гостей отличился Шевченко, но лишь красной карточкой под конец встречи.

Николаев - Альянс 2:0

Голы: Одарюк, 39, Кравченко, 45+2

Полесье дома расписало мировую с Кристаллом (1:1). За хозяев отличился Шевченко, а у гостей пенальти реализовал Сорокин.

Полесье — Кристалл 1:1

Голы: Шевченко, 9 — Савченко, 34

Горняк-Спорт и Кремень также сыграли вничью. Демченко забил за Кремень, а Твердохлеб за Горняк-Спорт.

Кремень - Горняк-Спорт 1:1

Голы: Демченко, 22 — Твердохлеб, 83

Верес на выезде добыл минимальную победу над Прикарпатьем. Единственный мяч во встрече на свой счет записал Сргийчук.

Прикарпатье — Верес 0:1

Гол: Сергийчук, 55

Голы Цюпы и Рябова принесли луцкой Волыни комфортную победу над Нивой из Тернополя.

Нива — Волынь 0:2

Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45+2

Черноморец в свой 85-й день рождения сыграл вничью с киевской Оболонью (1:1). На гол от Майданевича в первом тайме ответил Вачиберадзе во второй половине игры.

Черноморец — Оболонь 1:1

Голы: Вачиберадзе, 80 - Майданевич, 7

Завершали игровой день ВПК-Агро и краматорский Авангард. Несмотря на быстрый гол от гостей, автором которого стал Ярмоленко, хозяева ответили взятиями ворот от Ксенза и Шмигельского.

ВПК-Агро — Авангард 2:1

Голы: Ксенз, 22, Шмигельский, 76 — Ярмоленко, 19

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