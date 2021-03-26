Завершились некоторые игры Первой лиги.
Черноморец - Оболонь, ФК Черноморец
26 марта 2021, 20:21
В рамках 18-го тура Первой лиги завершились еще семь матчей.
Николаев дома обыграл Альянс. Голы за хозяев забивали Одарюк и Кравченко. У гостей отличился Шевченко, но лишь красной карточкой под конец встречи.
Николаев - Альянс 2:0
Голы: Одарюк, 39, Кравченко, 45+2
Полесье дома расписало мировую с Кристаллом (1:1). За хозяев отличился Шевченко, а у гостей пенальти реализовал Сорокин.
Полесье — Кристалл 1:1
Голы: Шевченко, 9 — Савченко, 34
Горняк-Спорт и Кремень также сыграли вничью. Демченко забил за Кремень, а Твердохлеб за Горняк-Спорт.
Кремень - Горняк-Спорт 1:1
Голы: Демченко, 22 — Твердохлеб, 83
Верес на выезде добыл минимальную победу над Прикарпатьем. Единственный мяч во встрече на свой счет записал Сргийчук.
Прикарпатье — Верес 0:1
Гол: Сергийчук, 55
Голы Цюпы и Рябова принесли луцкой Волыни комфортную победу над Нивой из Тернополя.
Нива — Волынь 0:2
Голы: Цюпа, 10, Рябов, 45+2
Черноморец в свой 85-й день рождения сыграл вничью с киевской Оболонью (1:1). На гол от Майданевича в первом тайме ответил Вачиберадзе во второй половине игры.
Черноморец — Оболонь 1:1
Голы: Вачиберадзе, 80 - Майданевич, 7
Завершали игровой день ВПК-Агро и краматорский Авангард. Несмотря на быстрый гол от гостей, автором которого стал Ярмоленко, хозяева ответили взятиями ворот от Ксенза и Шмигельского.
ВПК-Агро — Авангард 2:1
Голы: Ксенз, 22, Шмигельский, 76 — Ярмоленко, 19