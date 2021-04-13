Украина: Первая лига

Специалист возглавил тернопольский клуб.

Бывший тренер Олимпика Игорь Климовский назначен главным тренером тернопольской Нивы, которая выступает в Первой лиге.

Сообщается, что в связи с проблемами со здоровьем, Климовский пока не сможет тренировать команду, а будет консультировать игроков на расстоянии. Однако в скором времени он прибудет в расположение клуба.

Помогать в Ниве ему будет Руслан Уманец. По всей видимости он и будет заниматься тренерским процессом сейчас.

"Хотелось бы присмотреться. Мы поговорили с президентом, он посмотрит на мою работу. Я хочу посмотреть, какие в клубе финансовые возможности, как мы сработаемся. Понимаете, не все так просто.

Руслан Геннадиевич Уманец – мой помощник. Должен еще подъехать тренер по вратарям. На месте мы разговариваем с тренером по физподготовке. Будет очень непросто. Надо усиление, надо будет много поработать над всем. Надеюсь, что у нас все получится", — рассказал Климовский в интервью ТК Футбол 1/2/3.

На данный момент тернопольская Нива занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 18-ю очками в активе.

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