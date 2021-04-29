Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 29 апреля, состоится поединок 24-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское Полесье на своем поле примет луцкую Волынь.

После 21 матча Полесье набрало 25 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице, а у Волыни 37 баллов и пятая строчка.

Следить за событиями поединка Полесье — Волынь вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 29 апреля, в 13:30 по киевскому времени:

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