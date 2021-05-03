Украина: Первая лига

В Волочиске состоялся перенесенный матч 1-го тура Первой лиге.

Агробизнес в перенесенном поединке стартового тура Первой лиги добыл три очень важных очка, обыграв Полесье со счетом 3:2.

Победу команде Александра Чижевского обеспечили голы Романюка и Семенюка, при этом последний оформил дубль. У гостей забитыми мячами отметились Гавриленко и Власюк.

После 24 туров Агробизнес набрал 45 очков и вплотную приблизился к первой тройке лидеров Первой лиги. До харьковского Металлиста 1925 лишь один балл, а до одесского Черноморца шесть пунктов. У лидирующего Вереса 52 очка. В активе Полесья 28 баллов и 10-я строчка.

Агробизнес – Полесье 3:2

Голы: Семенюк, 12, Романюк, 45+1, Семенец, 50 – Гавриленко, 67, Власюк, 78

Агробизнес (стартовый состав): Мозиль, Романюк, Юхимович, Дидык, Курило, Бойчук, Думанюк, Черненко, Дудик, Семенюк, Семенец.

Запасные: Задерейко, Артым, Слотюк, Ярмоленко, Шаповал, Емаев, Косовский, Груша, Глывый, Немтинов, И.Когут.

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Власюк, Терехов, Гавриленко, Грицук, Ковалёв, Коваль, Галенко.

Запасные: Медведев, Жук, Притыковский, Чернецкий, Акубардия, Островский, Андрущенко, Повалий.