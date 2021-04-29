Украина: Первая лига

Состоялись матчи 24-го тура в Первой лиге.

Претенденты на путевки в УПЛ провели свои поединки в 24-м туре Первой лиги.

Волынь неожиданно уступила Полесью, игравшему в меньшинстве, и осталась на 5-м месте, отставая от первой тройки уже на 9 очков (имея две игры в запасе).

Металлист 1925, оставшись в меньшинстве и проигрывая 1:2, сумел вырвать победу у Горняка-Спорт. Харьковчане идут третьими, на четыре очка опережая Агробизнес, сыгравший вничью с Вересом и имеющий игру в запасе.

Верес продолжает лидировать, опережая Черноморец на 4 очка и сыграв на матч меньше, чем "моряки".

Металлист 1925 — Горняк-Спорт 3:2

Голы: Батюшин, 9, с пенальти, Пономарь, 51, Жичиков, 54 — Романов, 14, Краев, 23.

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Дерек (Ченбай, 31), Крыськив, Батюшин (Кольцов, 72), Дмитренко (Савин, 77), Пономарь (Блажко, 85).

Горняк-Спорт: Жмурко, Велев (Висенте, 67), Чуев, Тимошенко, Кравченко, Сьомка (Осипенко, 65), Чепелюк (Твердохлеб, 62), Краев, Романов, Чередниченко (Якубов, 86), Лукас.

Удаление: Цвиренко, 25.

Агробизнес — Верес 0:0

Агробизнес: Мозиль, Юхимович (Груша, 72), Дидык, Н.Когут (Семенюк, 67), Курило, Шаповал, Дудик (Немтинов, 75), Бойчук, Семенец (Косовский, 90+2), Черненко (Слотюк, 82), Романюк.

Верес: Б.Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Дахновский (Темофеенко, 88), Панасенко (Кучеров, 90), Полюлях (Петько, 80), Пасич, Сергийчук (Шестаков, 69), Гегедош (Гайдучик, 78).

Полесье — Волынь 1:0

Гол: Коваль, 7.

Полесье: Маханьков, Понедельник, Швец, Прокопчук, Власюк, Терехов, Грицук, Ковалев, Галенков, Коваль.

Волынь: Леванидов, Симинин, Приндета, Приймак, Цюпа, Рябов, Чачуа, Протасов, Шарпар, Мартынюк, Оринчак.

Удаление: Галенков, 64.