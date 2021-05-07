В рамках 25-го тура Первой лиги завершились еще семь поединков.

Тернопольская Нива в гостях одолела Кремень со счетом 1:3.

Кремень — Нива Т 1:3

Голы: Семенов, 11 — Семенина, 56, 72, Процив, 90+4

Агробизнес на выезде неожиданно уступил Прикарпатью (2:1).

Прикарпатье - Агробизнес 2:1

Голы: Дытко, 63, Хома, 86 — Черненко, 90+1

Верес уверенно в домашних стенах обыграл Кристалл (2:0).

Верес - Кристалл 2:0

Голы: Пасич, 51, Шестаков, 68

Черноморец вырвал ничью в матче с Николаевом (1:1).

Николаев — Черноморец 1:1

Голы: Охрончук, 40 — Авагимян, 90+2

Горняк-Спорт дома уступил Альянсу со счетом 2:3.

Горняк-Спорт — Альянс 2:3

Голы: Лукас, 5, Романов, 63 — Агапов, 1, 38, 71

ВПК-Агро и Полесье не смогли определить победителя (0:0).

ВПК-Агро — Полесье 0:0

Краматорский Авангард вырвал победу в матче с луцкой Волынью (2:1).

Авангард - Волынь 2:1

Голы: Скотаренко, 80, Толочко, 90+1 — Приймак, 11