Завершились некоторые матчи Первой лиги.
Кристалл - Верес, ФК Верес
07 мая 2021, 19:29
В рамках 25-го тура Первой лиги завершились еще семь поединков.
Тернопольская Нива в гостях одолела Кремень со счетом 1:3.
Кремень — Нива Т 1:3
Голы: Семенов, 11 — Семенина, 56, 72, Процив, 90+4
Агробизнес на выезде неожиданно уступил Прикарпатью (2:1).
Прикарпатье - Агробизнес 2:1
Голы: Дытко, 63, Хома, 86 — Черненко, 90+1
Верес уверенно в домашних стенах обыграл Кристалл (2:0).
Верес - Кристалл 2:0
Голы: Пасич, 51, Шестаков, 68
Черноморец вырвал ничью в матче с Николаевом (1:1).
Николаев — Черноморец 1:1
Голы: Охрончук, 40 — Авагимян, 90+2
Горняк-Спорт дома уступил Альянсу со счетом 2:3.
Горняк-Спорт — Альянс 2:3
Голы: Лукас, 5, Романов, 63 — Агапов, 1, 38, 71
ВПК-Агро и Полесье не смогли определить победителя (0:0).
ВПК-Агро — Полесье 0:0
Краматорский Авангард вырвал победу в матче с луцкой Волынью (2:1).
Авангард - Волынь 2:1
Голы: Скотаренко, 80, Толочко, 90+1 — Приймак, 11