Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.
Верес - Альянс
21 мая 2021, 13:15
В матче 27 тура Первой лиги Украины ровенский Верес, являющийся лидером турнирной таблицы, встретится с Альянсом из Липовой Долины.
Следить за событиями поединка Верес — Альянс вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 21 мая, в 17:00 по киевскому времени:
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