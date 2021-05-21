Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.
Кремень - Агробизнес
21 мая 2021, 13:43
В матче 27 тура Первой лиги Украины кременчугский Кремень встретится с Агробизнесом, который является одним из претендентом на повышение в классе по итогам текущего сезона.
Следить за событиями поединка Кремень — Агробизнес вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 21 мая, в 17:00 по киевскому времени:
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