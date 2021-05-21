Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

В матче 27 тура Первой лиги Украины одесский Черноморец, являющийся одним из главных претендентов на выход в украинскую Премьер-лигу, примет на своем поле херсонский Кристалл.

Следить за событиями поединка Черноморец — Кристалл вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 21 мая, в 19:00 по киевскому времени:

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