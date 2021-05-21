Украина: Первая лига

Клуб усилился опытным кипером под Первую лигу.

Бывший вратарь сборной Украины, Шахтера и Динамо Александр Рыбка продолжит свою карьеру в харьковском Металле. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О деталях контракты не сообщается. Последним клубом 34-летнего голкипера была латвийская Лиепая, вместе с которой Рыбка в ноябре прошлого года стал обладателем Кубка Латвии.

Отметим, что Рыбка является четырехкратным обладателем Кубка Украины и столько же раз побеждал в УПЛ.

На его счету два матча за национальную сборную Украины. Что касается Металла, то клуб с первого места во Второй лиге Б повысился в Первую лигу.

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