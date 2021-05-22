Украина: Первая лига

Команда из Кривого Рога поднялась со Второй

В рамках 23-го тура Второй лиги харьковский Металл на выезде сумел обыграть запорожский Металлург со счетом 1:2.

Это победа подарила криворожскому Кривбассу путевку в Первую лигу, так как команда сумела оторваться во запорожцев на семь очков за два тура до конца.

Отметим, что помимо Кривбасса в первую лигу из Группы Б также вышел и Металл.

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