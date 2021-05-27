Украина: Первая лига

Верес стал первой командой, которая обеспечила себе выход в УПЛ.

По итогам 28 тура Первой лиги определился первый клуб, который следующий сезон проведет в украинской Премьер-лиги. Им стал ровенский Верес, главный тренер которого Юрий Вирт поделился эмоциями от этой новости.

"В интернете увидел что Агробизнес проиграл. Конечно была невероятная радость у команды. В первую очередь я рад за игроков потому что они проделали большой обьем работы, они заслужили выход в УПЛ. Мы заслуженно первыми вышли в элиту украинского футбола".

"В этом году мы однозначно были лучшими в Первой лиге. Но у нас еще незаконченное дело: мы хотим занять первое место в чемпионате. У нас впереди три игры и мы будем готовиться. Мы практически весь сезон шли на первом месте, поэтому хотим закончить сезон победителями первой лиги", — заявил Вирт в программе Футбол NEWS.

Напомним, что за выход в УПЛ также поборются Черноморец, Металлист 1925 и Агробизнес.

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