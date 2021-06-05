Украина: Первая лига

Клуб из Ровно за тур до завершения турнира гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Верес гарантировал себе выход в украинскую Премьер-лигу еще двумя матчами ранее, однако мотивация на заключительный отрезок розыгрыша Первой лиги у ровненского клуба все еще была — чемпионский титул Первой лиги Украины.

В 29-м туре Верес сошелся в противостоянии с Авангардом из Краматорска, который является одним из аутсайдером турника в текущем сезоне.

Сенсации не произошло. Подопечные Юрия Вирта поиздевались на своем поле над соперником, отправив в его ворота пять мячей, пропустив при этом только один.

Эта победа позволила Вересу математически стать недосягаемым в турнирной таблице для конкурентов и гарантировать себе чемпионство за тур до завершения кампании в Первой лиге.

Верес (Ровно) - Авангард (Краматорск) 5:1

Голы: Сергийчук, 8, Бородай, 15 (АГ), Дахновский, 22, Петько, 61, Шестаков, 81 — Похитайло, 88