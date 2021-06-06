Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Первой лиги

В поединке 29-го тура Первой лиги Украины Металлист 1925 отправился в гости к Кремню, где сумел одержать разгромную победу.

Подопечные Валерия Кривенцова отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, а положительный результат этой встречи позволил им стать третьим клубом, который в следующем сезоне выступит в украинской Премьер-лиге.

Напомним, что вместе с харьковским Металлистом повыситься в классе ранее удалось одесскому Черноморцу и ровенскому Вересу, ставшему чемпионом Первой лиги.

Видео голов и обзор матча:

Кремень — Металлист-1925 0:4

Голы: Блажко, 19, Батюшин, 31, 74, Голодюк, 74