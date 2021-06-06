Футболисты Металлиста 1925
06 июня 2021, 12:59
В поединке 29-го тура Первой лиги Украины Металлист 1925 отправился в гости к Кремню, где сумел одержать разгромную победу.
Подопечные Валерия Кривенцова отправили в ворота соперника четыре безответных мяча, а положительный результат этой встречи позволил им стать третьим клубом, который в следующем сезоне выступит в украинской Премьер-лиге.
Напомним, что вместе с харьковским Металлистом повыситься в классе ранее удалось одесскому Черноморцу и ровенскому Вересу, ставшему чемпионом Первой лиги.
Видео голов и обзор матча:
Кремень — Металлист-1925 0:4
Голы: Блажко, 19, Батюшин, 31, 74, Голодюк, 74