23-летний защитник — первый трансфер в новой эре харьковского клуба.
Маилтон и Александр Ярославский, фото ФК Металлист
21 июня 2021, 19:20
Возрожденный харьковский Металлист, выигравший Вторую лигу Украины-2020/21 под названием Металл, на своем официальном сайте объявил о своем первом летнем трансфере.
Новичком "желто-синих" стал бразильский защитник Маилтон, переезд которого в Украину ранее уже анонсировал его предыдущий клуб — Атлетико Минейро. Речь шла о годичной аренде с возможность выкупа на постоянной основе.
23-летний бразилец будет выступать в Металлисте под 98-м номером.
В прошлом сезоне Маилтон выступал на правах аренды за Куритибу, за которую он провел восемь поединков в рамках бразильской Серии А.
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