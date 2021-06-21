Украина: Первая лига

23-летний защитник — первый трансфер в новой эре харьковского клуба.

Возрожденный харьковский Металлист, выигравший Вторую лигу Украины-2020/21 под названием Металл, на своем официальном сайте объявил о своем первом летнем трансфере.

Новичком "желто-синих" стал бразильский защитник Маилтон, переезд которого в Украину ранее уже анонсировал его предыдущий клуб — Атлетико Минейро. Речь шла о годичной аренде с возможность выкупа на постоянной основе.

23-летний бразилец будет выступать в Металлисте под 98-м номером.

В прошлом сезоне Маилтон выступал на правах аренды за Куритибу, за которую он провел восемь поединков в рамках бразильской Серии А.

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