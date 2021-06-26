Украина: Первая лига

Лучане приступили к поиску нового специалиста.

Как сообщила пресс-служба луцкой Волыни, клуб принял решение завершить сотрудничество с Василием Сачко, который работал в коллективе с августа 2020-го года.

Кампания сезона-2020/21 ознаменовалась для "крестоносцев" очередным непопаданием в число "элитных" команд страны, а в итоге они оказались лишь на седьмом месте турнирной таблицы украинской Первой лиги.

"Спасибо за сотрудничество Василию Сачко!

Василий Сачко — официально больше не главный тренер нашего клуба. Срок действия контракта руководителя Волыни завершился. Клуб и сам тренер по обоюдному согласию решили не продлевать официальное сотрудничество.

Футбольный клуб Волынь благодарит Василия Викторовича за все те усилия, которые были направлены на благо нашей команды и клуба! Надеемся, что этот год стал действительно хорошим и нужным опытом для его тренерской карьеры, а также желаем успехов в следующих начинаниях!", — гласит заявление клуба.

46-летний украинский специалист также не упустил возможности выступить с заявлением после своего ухода: "Это был очень интересный и насыщенный год, и я очень благодарен всем футболистам, тренерам и работникам клуба за все моменты, которые мы пережили вместе.

Я благодарю руководство клуба, с которым у меня всегда были хорошие отношения, а также болельщикам, которые, несмотря ни на что, поддерживали Волынь в нужный момент!

Также очень желаю успеха своим преемникам — впереди еще много нелегких, но очень интересных страниц в истории нашей с вами родной команды!", — подытожил Сачко.