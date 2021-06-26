Украина: Первая лига

Харьковский клуб сообщил о предстоящих ремонтных работах.

Возрожденный харьковский Металлист, выигравший Вторую лигу Украины-2020/21 под названием Металл, объявил о предстоящей реконструкции инфраструктуры клуба, на которую бывший президент "желто-синих" Александр Ярославский выделил 163 миллиона гривен.

"В рамках частно-городского партнерства с Харьковским городским советом президент ФК Металлист (2005–2012) Александр Ярославский выделил 163 млн грн на реконструкцию стадиона, учебно-тренировочной базы и здания детской академии клуба, включая полное восстановление игровых полей.

Согласно инвестиционному договору сроком на 20 лет проводится полное восстановление полей детской академии Металлиста, которые уже принадлежат Александру Ярославскому.

На полях академии даже на выходных не прекращаются активные работы. Десятки единицы тяжелой техники не останавливаются ни на минуту — буквально на каждом квадратном метре территории выполняются те или иные задачи. Именно здесь станут оттачивать мастерство будущие футболисты главной команды Харькова, радуя болельщиков своей игрой.

Тем временем на Западной трибуне стадиона все до единого устаревшие элементы уже демонтированы. Сейчас арена находится в ожидании новых кресел испанской фирмы Figueras, столов для зоны СМИ, а также итальянских ковров с гербом Металлиста. Об их приезде и установке мы вам обязательно сообщим.

На наших глазах возвращается успешная история и любимые нами атрибуты Металлиста. Впервые за долгие 12 лет красится наш любимый "паучок", ведь его цвет из изначального синего после многих лет забвения превратился в рыжий.

Подтрибунные помещения на Северной трибуне также в режиме полного обновления. Электрика, кондиционирование, водоснабжение и прочее здесь будут сделаны «с нуля».

Наши репортажи будут регулярными, чтобы болельщики и все харьковчане знали о том, как идет масштабный перезапуск инфраструктуры Металлиста", — сказано в сообщении на официальном сайте Металлиста.

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