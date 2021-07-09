Украина: Первая лига

Голкипер харьковчан Андрей Бубенцов, о трансфере которого объявили несколько часов назад, пропустил впечатляющий гол.

Чемпион Второй лиги-2020/21, харьковский Металлист, встретился с Альянсом в рамках товарищеского противостояния.

На 40-й минуте первого тайма произошел эпизод, позволивший клубу из Сумской области повести в счете, когда игрок Альянса Станислав Шарай воспользовался выходом с рамки ворот голкипера Металлиста Андрея Бубенцова и нанес точный удар со своей половины поля.

Интересно, что о подписании Андрея Бубенцова харьковский клуб объявил буквально перед самим матчем против Альянса.

Видео гола (первый плеер):

Видео гола (второй плеер):