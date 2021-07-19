Украина: Первая лига

Детали соглашения с 22-летним игроком не уточняются.

Горняк-Спорт на своей странице в Instagram объявил о подписании бразильского нападающего Бруно Эрнандеса.

Сроки соглашения с 22-летним форвардом, а также другие детали сделки не разглашаются.

Последним клубом Эрнандеса был бразильский Азурис, который выступает в чемпионате штата Парана. На его счету шесть проведенных встреч.

Напомним, новый сезон Первой лиги Горняк-Спорт начнет матчем с Краматорском. Игра состоится 24 июля.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.