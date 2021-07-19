Детали соглашения с 22-летним игроком не уточняются.
Бруно Эрнандес, ogol.com.br
19 июля 2021, 08:40
Горняк-Спорт на своей странице в Instagram объявил о подписании бразильского нападающего Бруно Эрнандеса.
Сроки соглашения с 22-летним форвардом, а также другие детали сделки не разглашаются.
Последним клубом Эрнандеса был бразильский Азурис, который выступает в чемпионате штата Парана. На его счету шесть проведенных встреч.
Напомним, новый сезон Первой лиги Горняк-Спорт начнет матчем с Краматорском. Игра состоится 24 июля.
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