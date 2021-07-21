Украина: Первая лига

Форвард перешел на правах аренды с правом выкупа.

Согласно информации на официальном сайте криворожского Кривбасса, клубу удалось достичь соглашения с днепровским Днепром-1 относительно трансфера нападающего Алексея Хобленко на правах годичной аренды.

При этом, Кривбасс оставил за собой право выкупа контракта футболиста по завершении следующего сезона.

Выступать в криворожском коллективе Хобленко будет под девятым номером.

Стоит отметить, что 27-летний форвард стал 11-м трансфером команды в текущее межсезонье.

При этом, генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко в своем комментарии в отношении данного перехода говорил о совершенно отдаленных от футбола вещах: "Хотим ответить всем, кто сравнивает ситуацию с арендой Кривбассом игроков из днепровского клуба, с тем, что происходило до 2013 года.

Сейчас это неуместно, теперь это клубы с разными собственниками. Нас объединяет разве что одна область, в которой зарегистрированы клубы. К тому же, теперь у нас есть право выкупа футболистов".

Отметим, что в прошлом сезоне Хобленко провел 18 матчей за Днепр-1 в УПЛ, забил четыре гола и отдал один голевой пас, после чего отправился в аренду в норвежский Стабек, где за 4 игры (140 минут) так и не сумел поразить ворота.