Украина: Первая лига

Клуб представил новый логотип.

СК Краматорск перед началом выступлений в Первой лиге сезона-2021/22 обновил эмблему.

Усовершенствованный логотип выполнен в зеленом и темно-желтом цвете, а надпись — в белом.

Свой первый матч в предстоящем сезоне Первой лиги команда Алексея Городова сыграет 24 июля против Горняка-Спорт. Начало игры — в 17:00.

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