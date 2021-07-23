Клуб представил новый логотип.
СК Краматорск
23 июля 2021, 13:23
СК Краматорск перед началом выступлений в Первой лиге сезона-2021/22 обновил эмблему.
Усовершенствованный логотип выполнен в зеленом и темно-желтом цвете, а надпись — в белом.
Свой первый матч в предстоящем сезоне Первой лиги команда Алексея Городова сыграет 24 июля против Горняка-Спорт. Начало игры — в 17:00.
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