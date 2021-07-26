Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка второго по силе дивизиона Украины.
Фото ФК Кривбасс
26 июля 2021, 14:14
В поединке первого тура Первой лиги Украины криворожский Кривбасс принимал на своем поле донецкий Олимпик.
Команда из Кривого Рога отправила в ворота соперника четыре мяча, тогда как пропустила один раз, когда Кириенко ответил точным ударом на дубль Щедрого и голы Васина с Хобленко.
Обзор матча:
Кривбасс — Олимпик 4:1
Голы: Васин, 13, Щедрый, 37, 64, Хобленко, 86 — Кириенко, 69