Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка второго по силе дивизиона Украины.

В поединке первого тура Первой лиги Украины криворожский Кривбасс принимал на своем поле донецкий Олимпик.

Команда из Кривого Рога отправила в ворота соперника четыре мяча, тогда как пропустила один раз, когда Кириенко ответил точным ударом на дубль Щедрого и голы Васина с Хобленко.

Обзор матча:

Кривбасс — Олимпик 4:1

Голы: Васин, 13, Щедрый, 37, 64, Хобленко, 86 — Кириенко, 69