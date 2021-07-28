Украина: Первая лига

Клуб отпустил молодого игрока во Вторую лигу.

Криворожский Кривбасс на своем официальном сайте сообщил о том, что отдал в аренду защитника Ивана Семенихина.

Футболист будет представлять новичка Второй лиги — ФК Волчанск из харьковский области.

Аренда рассчитана на один год. Условия арендного соглашения предусматривают возможность возвращения игрока в Кривой Рог зимой.

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