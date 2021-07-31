Украина: Первая лига

Бразильский форвард Матеус Пейшото официально стал футболистом харьковского Металлиста.

Харьковский Металлист, который выступает в Первой лиге оформил трансфер бразильского форварда Матеуса Пейшото. Об этом информирует клубная пресс-служба.

Форвард переехал в Харьков из бразильского клуба Жувентуде, за который выступал на правах аренды. Права на бразильца принадлежали клубу Ред Булл Брагантино.

Официальных данных о финансовой стороне соглашения и сроках контракта не сообщается.

В прошлом сезоне Пейшото провел 12 матчей в составе Жувентуде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.