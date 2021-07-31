Завершились четыре поединка соревнований.
ФК Олимпик
31 июля 2021, 22:05
В рамках второго тура Первой лиги завершились еще четыре поединка.
ВПК-Агро разгромил Агробизнес со счетом 3:0.
ВПК-Агро — Агробизнес 3:0
Голы: Будняк, 61, Кулиш, 61, Косовский, 79
Краматорск дома обыграл Кремень со счетом 2:0.
Краматорск — Кремень 2:0
Голы: Зубков, 38, 62
Олимпик оказался сильнее Прикарпатья (2:0).
Олимпик - Прикарпатье 2:0
Голы: Семчук, 65, 76
Полесье дома уступило Горняку-Спорт 0:2.
Полесье — Горняк-Спорт 0:2
Голы: Кравчук, 36, Понедельник, 53