В рамках второго тура Первой лиги завершились еще четыре поединка.

ВПК-Агро разгромил Агробизнес со счетом 3:0.

ВПК-Агро — Агробизнес 3:0

Голы: Будняк, 61, Кулиш, 61, Косовский, 79

Краматорск дома обыграл Кремень со счетом 2:0.

Краматорск — Кремень 2:0

Голы: Зубков, 38, 62

Олимпик оказался сильнее Прикарпатья (2:0).

Олимпик - Прикарпатье 2:0

Голы: Семчук, 65, 76

Полесье дома уступило Горняку-Спорт 0:2.

Полесье — Горняк-Спорт 0:2

Голы: Кравчук, 36, Понедельник, 53