Украина: Первая лига

Специалист рассказал о трансферной политике клуба.

Генеральный директор криворожского Кривбасса Владимир Баенко рассказал о трансферах клуба и о бюджете.

"У нас не такие большие финансы, как у того же Металлиста или даже Полесья. Мы реально оцениваем стоимость каждого футболиста. Никому не переплачиваем. Как-то так получилось, что игроков мы подписывали одного за другим. Потом они уже сами начинали звать кого-то в команду.

Какие-то футболисты у нас дозревают, кто-то сразу просит высокие условия, а я отказываю. Потому что, например, игрок заслуживает другие деньги. Этот игрок потом перезванивает и говорит, что согласен получать чуть-чуть меньше. Я отказываюсь, обозначаю изначальные рамки и еще раз уточняю, согласен или нет. Если опять нет – еще ждем.

Через неделю игрок сам спрашивает, в силе ли наше предложение и соглашается сотрудничать", — сказал Баенко в интервью YouTube каналу Бомбардир.

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