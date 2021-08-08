Украина: Первая лига

Завершились три поединка второго по силе дивизиона Украины.

В рамках третьего тура Первой лиги Украины в воскресенье, 8 августа, состоялись три поединка.

Так, Альянс из Липовой Долины разошелся миром с луцкой Волынью. За два тайма командам не удалось реализовать свои моменты, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Альянс (Липовая Долина) — Волынь (Луцк) 0:0

В параллельном матче хмельницкое Подолье принимало на своем поле ВПК-Агро. Гости не смогли составить серьезную конкуренцию сопернику и потерпели разгромное поражение со счетом 3:0.

Подолье (Хмельницкий) - ВПК-Агро (Днепропетровская область) 3:0

Голы: Островский, 20, Пернацкий, 62, Коваль, 74

Последним поединком в это воскресенье в рамках второго по силе дивизиона страны стала встреча донецкого Олимпика и тернопольской Нивы. В этом матче мы также не увидели забитых мячей — 0:0.

Нива (Тернополь) — Олимпик (Донецк) 0:0

Нереализованный пенальти: Рудольф Сухомлинов (Олимпик), 66