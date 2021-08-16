Украина: Первая лига

Специалист привел команду к уверенной победе.

В рамках четвертого тура Первой лиги Альянс на выезде разгромил ВПК-Агро со счетом 0:3.

Главный тренер Альянса Юрий Ярошенко признан лучшим тренером четвертого тура Первой лиги со средним балом 4,6.

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Отметим, что Альянс провел всего три матча, по итогам которых занимает девятую строчку в таблице ( победа, 1 ничья и 1 поражение.

Напомним, после первого тура Альянс мог сняться с Первой лиги после скандала с судейством в игре против Металлиста. Однако у клуба появилось новое руководство, которое приняло решение остаться в списке участников.