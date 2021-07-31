Украина: Первая лига

Football.ua рассказывает о скандальной ситуации, которая возникла после матча первого тура Первой Лиги между Альянсом и Металлистом.

Первый тур Первой лиги принес огромный скандал в украинский футбол. Металлист в стартовом матче обыграл Альянс из Липовой долины 2:0. В этом поединке арбитр удалил двух игроков Альянса и поставил два пенальти в ворота каждой из команд. После матча во флеш-зону пришел президент Альянса Сергей Демченко, где раскритиковал судейство, Металлист и пригрозил снять команду.

Вспоминаем хронологию событий.

Первая цитата президента Альянса сразу после поединка по горячим следам:

"У меня очень много заявлений. Начну с того, что скажу спасибо болельщикам и игрокам, которые бились до последнего, но как мы видим сегодня реально было изнасилование украинского футбола, по-другому я не могу это назвать. Настоящий беспредел, две красные карточки, пенальти, опять оказался судейский фактор "на высоте". Пересматривал повторы, но пусть они смотрят. Болельщиков не обманешь.

Сейчас разговаривал с финансовым директором. В такой ситуации сложно вкладывать деньги в футбол, особенно когда в первом туре приходят около пяти тысяч болельщиков, а нас тупо убивают. Извините, но мы не готовы. Будем завтра обращаться в ПФЛ, комитет арбитров, чтобы разобрались с этими эпизодами.

Понятно, бренд Металлист, они очень хотят в Премьер-лигу. Но может не надо было проводить эти соревнования Первой лиги, нужно было их вместо Миная или других запустить, а не убивать другие команды. Я как президент, я от семьи трачу деньги на команду, у нас 40 человек работает, плюс коллектив 600 человек, которые тратят на клуб деньги. А нас тут хоронят при пяти тысячах.

Будем что-то решать, может снимем команду после первого тура, но это не футбол. Если мы не будем с этим что-то делать, то ничего не изменится. Или мы меняем что-то, или грузнем в этом болоте, в котором мы есть. Вот такого, что было сегодня перед нашими болельщиками — такого еще не было", — сказал Демченко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Вторил своему президенту и главный тренер Альянса Юрий Ярошенко:

"Тяжело сейчас анализировать игру по горячим следам. Хорошо, что такие эмоции есть для болельщиков, для футболистов, для тренерского штаба. Матч получился интересный. В разбирательства не буду включаться, у нас есть руководители клуба, которые в раздевалке нам чуть акцент сделали.

Хочется, чтобы у нас было больше футбола. Очень серьезно готовились к Металлисту. Смотрели на выход из обороны в атаку, оборонительные действия у своих ворот, середину поля, атакующий действия.

Все же видели, что симпатии были к Металлисту, но они должны быть более умеренными. Мы понимаем, мы клуб, который развивается. Жаль наших руководителей, которые тратят средства на этот клуб и хотят, чтобы это был по-футбольному самобытный образованный клуб.

Но случаются такие моменты в игре. Сейчас могут многие сказать: "Вы сами все организовали, что центральный защитник сыграл так, как он сыграл. Естественно, я не согласен с удалением Непляха. Это желтая карточка. Наш защитник был впереди в первом эпизоде. Во втором моменте было единоборство, когда защитник встречает и я, честно говоря, думал, мы будем бить штрафной, а почему-то оказался пенальти. При этом удаление. Да, наверное, толчок был, но судейству разбираться, но опять же, защитник сам себе создал проблему", — сказал Ярошенко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Такого рода заявления задели руководителя Металлиста Евгения Красникова, и он высказал свою точку зрения:

"Я никогда в жизни не обсуждал команду соперника и, тем более, руководство. Эти популистские заявления уже начинают надоедать. После финального матча за Кубок Второй лиги президент Подолья Евгений Бейдерман высказался, как Металлу легко, а его клубу тяжело. Потом мы созвонились, пообщались, и я ему объяснил, что в Металле своих воспитанников больше, чем в Подолье. Он нормально это воспринял, мы хорошо поговорили. Но я ему сказал: "Смотри, мы общаемся вдвоем, а ты высказался на всю страну". Он человек объективный, и мы друг друга поняли.

Я не знаком с президентом Альянса. То, что я слышал, он занимается сельским хозяйством. Меня удивило, как он оказался во флеш-зоне, также, честно говоря, я не понял, кто и кем изнасилован. Уважаю труд людей, которые занимаются сельским хозяйством. Но какое отношение это имеет к футболу? Единственное, про что он не вспомнил, это сколько зерна они собирают с гектара земли и про количество надоя молока. Кто дает ему право высказываться о нашем клубе в таком тоне — мол, возьмите их и сразу заведите в УПЛ? Считаю, эти слова абсолютно некорректны.

Ошибся арбитр или нет — это не дает права владельцу Альянса говорить в негативном контексте о нашем клубе. Если что-то не нравится — пишите, экспертная комиссия даст оценку всему. А пугать тем, что снимутся — это чистый популизм. Знаете, это как людям не хватает славы — они выходят и пиарятся. Сегодня был хороший матч. Что его подпортило — качество поля".

Мы посмотрели матч Альянса против Металлиста полностью и проанализировали работу судейской бригады.

Альянс — Металлист 0:2 Видео голов и обзор матча

По нашему мнению, ни в одном из ключевых эпизодов поединка главный арбитр Омельченко не допустил ошибок. По назначенным пенальти и второй красной сомнений вообще нет никаких. Много звучало мнений о том, что первая красная карточка Непляху была слишком суровым наказанием для Альянса в первом тайме. Красная в таких эпизодах может даваться лишь за препятствование защитника забить гол игроку атаки. И главное в этом игровом эпизоде — определить было ли положение атакующего игрока Металлиста таковым?

И ответ может быть только один — было. Говорить о желтой карточке можно только, если центральный защитник успевал подстраховать своего партнера или если бы голкипер играл на выходе и находился близко к игровому эпизоду, либо же если бы это был очень острый угол. Как бы неприятно было слышать руководству Альянса: арбитр сделал свою работу хорошо .

Теперь же, акцентируем внимание на вот этой цитате президента: "В такой ситуации сложно вкладывать деньги в футбол, особенно когда в первом туре приходят около пяти тысяч болельщиков, а нас тупо убивают".

Статистика: владение мячом 65% на 35% в пользу Металлиста, количество передач 504 против 271 в пользу Металлиста, удары по воротам 25 против 6 в пользу Металлиста, xG 3,3 против 1,06 в пользу Металлиста. Альянс, играющий вторым номером, соорудил в три раза меньше быстрых атак (5 против 16). О каком убийстве и изнасиловании со стороны арбитра вообще может идти речь?

Металлист был на несколько голов сильнее своего оппонента. И если изнасилование и было на футбольном поле в этот вечер, то арбитр в нем участия не принимал. Странно, как можно сетовать на судейство, когда у твоей команды за 90 минут один удар в створ ворот и это нереализованный пенальти?

В первом туре УПЛ в центральном матче тура Ворскла — Днепр-1 судейство было на порядок хуже. Там арбитр засчитал два гола из офсайда и несправедливо дал вторую желтую Логинову. Но так случается. Не всегда наши арбитры специально ошибаются в пользу кого-то, они также могут ошибаться по ряду других причин. Но ни Ворскла, ни Днепр-1 почему-то после поединка не снялись из УПЛ.

Дальнейшее странное заявление на официальном сайте Альянса только убедило в том, что президент клуба из Липовой Долины остыл после игры и пересмотрел игровые эпизоды с "холодной" головой. В своем заявлении он касается игровых эпизодов, но потом все выводит в другую плоскость — мол этот матч стал последней каплей, а вообще такое решение созревало очень долго, и тут целый комплекс факторов, который повлиял на такого рода решение.

Слова Сергея Демченко в его официальном заявлении (ознакомиться можно тут) запутали в конец. С одной стороны, президент Альянса говорит о том, что этот матч против Металлиста — это последняя капля, а решение не импульсивное, оно зрело длительное время. С другой стороны, в этом же заявлении он говорит о том, что команда не планировала никуда сниматься и полноценно готовилась к сезону. Логический ряд, по правде говоря, теряется. Из этих слов так и непонятно, почему клуб решил сняться и, самое главное, причина — матч против Металлиста или нет?

Сегодня же появилась уже новая информация о том, что клуб продолжит свое существование, но уже при поддержке других инвесторов.

Достаточно странная и запутанная история. Возможно, подобного рода заявления преследовали цели, о которых мы даже не догадываемся, а, возможно, что-то было сказано сгоряча и теперь не получается грамотно выкрутиться из сложившейся ситуации…

После такой истории вспоминается "легендарный" клуб ФК Полтава, который по разным причинам "снимался" не менее 5 раз. Тогдашний президент клуба Леонид Соболев частенько "грешил" такими высказываниями. Самым громким скандалом была ситуация в Кубке Украины в 2016-м году, когда Полтаве засчитали техническое поражение. Домашний стадион Локомотив не был в состоянии принять кубковую встречу против Шахтера. Хозяев обязали сыграть на стадионе Ворскла имени Бутовского, но Леонид Соболев отказался это делать.

В итоге клуб просуществовал еще почти полтора года. А прекратил свое существование знаете когда? Когда по итогам сезона получил право выступать в УПЛ. Полтавский стадион Локомотив не отвечал требованиям УПЛ, президент Леонид Соболев просил у руководства УПЛ разрешить ему играть домашние матчи на своем стадионе под обещание проведения реконструкции стадиона в будущем. Этого разрешения клуб не получил, и президент принял абсолютно странное и нелогичное решение распустить команду.

Будем надеяться, что клуб из Липовой долины не повторит данную участь. Вся эта история порядком подпортила репутацию этому молодому клубу с одной стороны, с другой — многие украинские болельщики узнали о существовании этого клуба. Однозначно, рано ставить точку в этой истории, потому будем продолжать пристально следить за развитием событий.

Сергей Горбаченко, Football.ua