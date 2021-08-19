Украина: Первая лига

Защитник Владислав Мудрик продолжит карьеру в донецком Олимпике.

Донецкий Олимпик подписал защитника львовских Карпат Владислава Мудрика. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

По официальным данным, контракт с украинским защитником рассчитан на один год. Никаких финансовых деталей не сообщается.

Стоит отметить, что Мудрик уже успел дебютировать за Олимпик. Защитник вышел на замену в матче Кубка Украины против Левого Берега.

Предыдущим клубом Мудрика были львовские Карпаты. В прошлом сезоне защитник провел 19 матчей во Второй лиге и забил один гол.