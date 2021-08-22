Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию результаты матчей второго по силе дивизиона Украины за 22 августа.

Металлист, один из главных претендентов не только на выход в УПЛ, то и на чемпионство в Первой лиге по итогам текущего сезона, в рамках пятого тура принимал на своем поле киевскую Оболонь в рамках пятого тура.

Несмотря на амбиции столичной команды также поучаствовать в борьбе за высшие места в таблице Первой лиги, составить конкуренцию харьковчанам им оказалось сегодня не под силу. Финальный счет — 3::0 в польщу хозяев и их единоличное лидерство в таблице.

Металлист - Оболонь 3:0

Голы: Балули, 2 (с пен), Пейшото, 52, Банада, 63

Помимо вышеупомянутого противостояния, 22 августа прошли еще четыре матча в рамках пятого тура Первой лиги.

Так, донецкий Олимпик уверенно одолел Горняк-Спорт, Волынь разошлась миром с Прикарпатьем, Ужгород дома уступил ВПК-Агро, а Кривбасс впервые в текущем сезоне потерял очки, сыграв в нулевую ничью с Агробизнесом.

Этот результат криворожского клуба позволил лидирующему Металлисту уйти в отрыв на два очка.

Горняк-Спорт - Олимпик 0:2

Голы: Семчук, 46, Прядун, 69

Прикарпатье — Волынь 1:1

Голы: Волошинович, 29 — Сад, 14

Агробизнес — Кривбасс 0:0

Ужгород - ВПК-Агро 1:3

Голы: Гайдучик, 7 — Кулиш, 11, 74, 84

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