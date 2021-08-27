Завершились некоторые игры Первой лиги.
ФК Кривбасс
27 августа 2021, 21:50
В рамках шестого тура Первой лиги завершились еще четыре матча.
Горняк-Спорт дома уступил Кремню со счетом 0:1. Прикарпатье с аналогичным счетом одолел ВПК-Агро. Кривбасс добыл волевую победу над Подольем, а Олимпик и Оболонь голов не забивали.
Горняк-Спорт — Кремень 0:1
Гол: Бойко, 90+5
ВПК-Агро — Прикарпатье 0:1
Голы: Воробчак, 54
Кривбасс - Подолье 3:2
Голы: Ловрич, 43, Дебелко, 50, Рябов, 75 — Островский, 5, Карпенко, 13
Олимпик — Оболонь 0:0