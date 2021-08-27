В рамках шестого тура Первой лиги завершились еще четыре матча.

Горняк-Спорт дома уступил Кремню со счетом 0:1. Прикарпатье с аналогичным счетом одолел ВПК-Агро. Кривбасс добыл волевую победу над Подольем, а Олимпик и Оболонь голов не забивали.

Горняк-Спорт — Кремень 0:1

Гол: Бойко, 90+5

ВПК-Агро — Прикарпатье 0:1

Голы: Воробчак, 54

Кривбасс - Подолье 3:2

Голы: Ловрич, 43, Дебелко, 50, Рябов, 75 — Островский, 5, Карпенко, 13

Олимпик — Оболонь 0:0